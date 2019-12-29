В день обмена боевики три раза обстреляли позиции украинской армии – ООС

Вооруженные формирования России 29 декабря три раза обстреляли позиции украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.
Боевики вели обстрел из гранатометов разных систем и другого стрелкового оружия возле Новотроицкого и Николаевки.
Никто из украинских военнослужащих ранен не был.
Вечірній брифінг пресцентру Об’єднаних сил 29.12.2019#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation…
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 29. detsember 2019
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области.
Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.
Среди тех, кого украинская сторона передала боевикам, были пятеро бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины «Беркут», которых обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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