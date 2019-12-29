Самолет с освобожденными из ОРДЛО украинцами вылетел в Борисполь – Офис президента

Вечером 29 декабря самолет с 76 украинцами, которых удерживали на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, вылетел в Борисполь, информирует пресс-служба Офиса президента в Telegram.

«Борт с 76-ю освобожденными украинцами улетает с военного аэродрома Чугуева [в Харьковской области]. Курс на Борисполь, где их будет встречать президент Украины [Владимир Зеленский]», – сказано в сообщении.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель во время общения с журналистами в Борисполле сказала, что глава государства уже прибыл в аэропорт, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Прибытие самолета, по ее словам, ожидается после 21.00.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Служба безопасности Украины опубликовала список освобожденных, в который вошли 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.

Среди тех, кого украинская сторона передала боевикам, были пятеро бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины «Беркут», которых обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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