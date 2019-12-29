ФСБ сообщила о задержании двоих человек в Петербурге по подозрению в подготовке теракта

29.12.2019, 21:07, Новости дня

Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали двоих человек по подозрению в подготовке терактов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, задержание произошло в пятницу, 27 декабря. Личности подозреваемых пока не раскрываются. 

Следственный комитет завел уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению преступления», «Терроризм» и «Участие в деятельности террористических организаций», пишет «РИА Новости».

В сообщении ФСБ также говорится, что подозреваемых задержали благодаря спецслужбам США. 

Вечером 29 декабря состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путным и президентом США Дональдом Трампом.

Путин поблагодарил Трампа за работу спецслужб США и передачу «информации, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России», говорится в пресс-релизе на сайте Кремля.

Американская сторона пока никак не прокомментировала эти сообщения. Более детальной информации о предполагаемой подготовке теракта российская сторона не предоставила.



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