Во время прощания с Волчек Хаматова поделилась воспоминаниями об актрисе

29.12.2019, 21:04, Разное

Чулпан Хаматова посетила церемонию прощания с актрисой, поделившись некоторыми воспоминаниями. Однажды она оставила свою новорожденную дочь в кабинете Галины Волчек.
По словам артистки, художественный руководитель «Современника» призывала служащих в театре не расставаться с любимыми и говорила, что нет ничего важнее романтических чувств. Чулпан Хаматова хотела навестить актрису в больнице после возвращения с Канады, однако не успела. Затем знаменитость вспомнила, как в свое время она находилась на репетиции спектакля «Мамапапасынсобака» и оставила свою новорожденную наследницу в кабинете Волчек, поскольку не имела денег на няню.

Хаматова добавила, что вскоре режиссёр вошла в зал и начала разговаривать с ее дочерью Ариной. «Ну что, мать твоя – кукушка, бросила тебя?» — вспомнила актриса слова педагога. Как сказала артистка, Волчек научила ее «любить и прощать». Режиссёр ушла из жизни 26 декабря. Согласно предварительным данным, она скончалась от отека головного мозга и легких.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Чулпан Хаматова посетила церемонию прощания с актрисой, поделившись некоторыми воспоминаниями. Однажды она оставила свою новорожденную дочь в кабинете Галины Волчек. По словам артистки, художественный руководитель «Современника» призывала служащих в театре не расставаться с любимыми и говорила, что нет ничего важнее романтических чувств. Чулпан Хаматова хотела навестить актрису в больнице после возвращения с Канады, однако не […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика