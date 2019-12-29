Во время прощания с Волчек Хаматова поделилась воспоминаниями об актрисе

Чулпан Хаматова посетила церемонию прощания с актрисой, поделившись некоторыми воспоминаниями. Однажды она оставила свою новорожденную дочь в кабинете Галины Волчек.
По словам артистки, художественный руководитель «Современника» призывала служащих в театре не расставаться с любимыми и говорила, что нет ничего важнее романтических чувств. Чулпан Хаматова хотела навестить актрису в больнице после возвращения с Канады, однако не успела. Затем знаменитость вспомнила, как в свое время она находилась на репетиции спектакля «Мамапапасынсобака» и оставила свою новорожденную наследницу в кабинете Волчек, поскольку не имела денег на няню.
Хаматова добавила, что вскоре режиссёр вошла в зал и начала разговаривать с ее дочерью Ариной. «Ну что, мать твоя – кукушка, бросила тебя?» — вспомнила актриса слова педагога. Как сказала артистка, Волчек научила ее «любить и прощать». Режиссёр ушла из жизни 26 декабря. Согласно предварительным данным, она скончалась от отека головного мозга и легких.
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Последнее: Чулпан Хаматова посетила церемонию прощания с актрисой, поделившись некоторыми воспоминаниями. Однажды она оставила свою новорожденную дочь в кабинете Галины Волчек. По словам артистки, художественный руководитель «Современника» призывала служащих в театре не расставаться с любимыми и говорила, что нет ничего важнее романтических чувств. Чулпан Хаматова хотела навестить актрису в больнице после возвращения с Канады, однако не […]
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