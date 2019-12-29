Мнение: Обмен завершился

Завершился обмен военнопленными и удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР.

ЛНР и ДНР передали Украине 78 человек.

Украина передала ЛНР и ДНР 129 человек (включая 5 сотрудников "Беркута" обвиняемых в "расстреле евромайдана").

Кроме этого, еще еще человек будут переданы Украиной отдельно в ближайшее время под наблюдением ОБСЕ. Конечное число может измениться еще на 5-10 человек, но примерный порядок цифр уже ясен.

Со стороны ЛДНР 2 человека отказались ехать на Украину.

Со стороны Украины 22 человек отказались ехать в ЛДНР.

Со стороны ЛДНР все переданные Украина лица были гражданами Украины.

Со стороны Украины более 80% переданных лиц были опять же гражданами Украины. (так что Украина очень легко меняет своих граждан).

Среди обмененных есть несколько известных заключенных.



Дарья Мастикашева.



Мехти Логунов



Бразильский ополченец ДНР Рафаэль Лусварги. Бразилец планирует после прибытия в ЛНР, отправиться в Россию.



Боец "Беркута" передает привет Украине.



Солдат 58-й бригады ВСУ Роман Фурсов, попавший в плен после ранения во время боя в районе поселка Крымское.

Касательно горловского танкиста Гаджиева, то в соц.сетях пишут, что он был в списках, но пока непонятно — попал ли он на обмен — в прошлый раз его вычеркнули в последний момент.

Как опубликуют полные списки, выложу отдельным материалом.

UPD: Руслана Гаджиева обменяли!

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Завершился обмен военнопленными и удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР.ЛНР и ДНР передали Украине 78 человек.Украина передала ЛНР и ДНР 129 человек (включая 5 сотрудников "Беркута" обвиняемых в "расстреле евромайдана").Кроме этого, еще еще человек будут переданы Украиной отдельно в ближайшее время под наблюдением ОБСЕ. Конечное число может измениться еще на 5-10 человек, но примерный порядок […]