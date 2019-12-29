Украина и «Л/ДНР» провели большой обмен пленными: все подробности, фото и видео

В воскресенье, 29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными «Л/ДНР», в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований.

В Украину вернулись 76 человек.

— Журналистов не пустили на место обмена. Ни одно СМИ не смогло получить аккредитацию.

— «ЛНР» передала Украине 25 пленных. В Офисе президента подтвердили освобождение украинцев. Взамен террористам выдали 63 человека.

— «ДНР», по данным омбудсмена» Дарьи Морозовой, освободила 52 украинца, получив 60 пленных.

— В Офисе президента официально заявили, что в Украину вернулись 76 пленных.

— Бывших бойцов «Беркута», несмотря на протесты под СИЗО, также доставили для обмена на Донбасс.

— Около 20 человек отказались ехать в рамках обмена в «Л/ДНР».

В рамках обмена Украина вернула 76 своих граждан, а отдала — 127 удерживаемых, рассказал советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

Радник секретаря РНБО Сергій Сівохо повідомив, що в межах обміну Україна повернула 76 своїх громадян, а віддала — 127 утримуваних pic.twitter.com/IjPXoBcIp5

— hromadske (@HromadskeUA) December 29, 2019

По его словам, обмен происходил по формуле 80 (4-ро из них после обмена захотели остаться из-за семей на Донбассе) на 141 (14 из них решили остаться на подконтрольной Украине территории).

Один из «отказников» на обмен пленными объяснил, что ему нет смысла ехать в ОРДЛО, поскольку «там нет ничего».

Звільнення утримуваних осіб на КПВВ «Майорське» на Донеччині.

Звільнення утримуваних осіб на КПВВ «Майорське» на Донеччині.

Posted by Офіс Президента України on Sunday, December 29, 2019

Появилось видео с обращением Василия Савина, которого «ДНР» передала Украине.

«Мы надолго не прощаемся, мы вернемся, это наша земля! Владимир Путин напал на мою страну. И пытали меня военные Путина», – мощно заявил украинец, который провел в плену 5 лет.

Звернення Василя Савіна, якого звільняють з ОРДО pic.twitter.com/pGYISsKylG

— Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 29, 2019

Офис Зеленского показал встречу освобожденных из плена с родными.

Освобожденная из плена Елена Сорокина вышла из автобуса в футболке с надписью «Моя страна — Украина»

Появились кадры с украинскими пленными, которых с минуты на минуту передаст «ДНР».

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