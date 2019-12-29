США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

Американские ВВС разбомбили объекты движения «Хезболла» в Ираке и Сирии. Об этом сообщает AFP. США нанесли удары после ракетной атаки в Ираке. В результате нее погиб американский подрядчик из числа гражданских лиц.

В ответ на атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения. Как заявили в Пентагоне, объекты располагались в Ираке и Сирии. По мнению представителей ведомства, атака ослабит возможности ячейки проводить атаки против коалиции в будущем.

Летом Вашингтон ввел санкции против депутатов парламента Ливана от шиитского движения «Хезболла» Мухаммеда Хасана Раада и Амина Шерри, а также Вафика Сафа — высокопоставленного функционера движения, который отвечает за вопросы безопасности. Это — первые санкции США, введенные против законно избранных депутатов от «Хезболлы».

Хезболла — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия. В ее основе лежит идеология лидера исламской революции в Иране Рухоллы Хомейни. «Хезболла» признана террористической организацией в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Израиле и Египте, Лигой арабских государств, в странах Персидского залива и некоторых других.

В России партия не считается террористической организацией, хотя в 1985 году похитила четырех российских дипломатов, а основатель «Хезболлы» Имад Мугния расстрелял дипломата Аркадия Каткова. Замглавы МИД РФ и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Богданов пояснял, что «Хезболла» не совершала терактов на территории РФ и является законной общественно-политической силой, имея представительство в парламенте Ливана.

«Хезболла» пользуется финансовой и военной поддержкой Ирана и Сирии. В гражданской войне в Сирии выступает на стороне президента страны Башара Асада.

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