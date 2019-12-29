В Эстонии перевернулся автобус с 67 пассажирами

29.12.2019, 20:42, Новости дня

В Эстонии в 4.45 утра 29 декабря перевернулся на бок автобус с 67 пассажирами. Об этом сообщает ERR.

Инцидент произошел на шоссе Таллинн – Нарва. Девять человек доставили в больницу. Их травмы не представляют опасности для жизни. Четверо пострадавших оказались гражданами Латвии.

По словам полицейского Иво Утсара, водитель автобуса был трезв. Предварительно, причиной ДТП указывают техническую неисправность.

Член правления Ecolines Eesti Элис Ковалев сообщил Delfi, что водитель автобуса назвал причиной ДТП столкновение с каким-то предметом или выбежавшим на дорогу животным. Из-за плохой видимости на дороге точно рассмотреть объект водителю не удалось.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: В Эстонии в 4.45 утра 29 декабря перевернулся на бок автобус с 67 пассажирами. Об этом сообщает ERR. Инцидент произошел на шоссе Таллинн – Нарва. Девять человек доставили в больницу. Их травмы не представляют опасности для жизни. Четверо пострадавших оказались гражданами Латвии. По словам полицейского Иво Утсара, водитель автобуса был трезв. Предварительно, причиной ДТП указывают техническую […]

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