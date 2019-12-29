План по спасению бизнеса: Виктория Бекхэм отказалась от личного водителя и урезала себе зарплату

Свой модный бренд Виктория Бекхэм основала осенью 2008 года и за 11 лет превратила его в компанию, которую знают во всем мире. Показы новых коллекций Виктории проходят на ведущих Неделях моды по всему миру, а хотя бы одно платье дизайна Бекхэм есть в гардеробе многих звезд — от Меган Маркл до Леди Гаги и Ким Кардашьян.

Только вот популярность бренда среди звездных персон мало помогает финансовой успешности компании. С каждым годом долг бренда перед инвесторами растет как снежный ком. В прошлом году он составил 12,5 миллиона фунтов стерлингов. В этом году стоимость компании упала еще на 36 миллионов.

Виктория «выпотрошена», но она вложила все в свою империю моды и не сдастся без боя, — сообщают инсайдеры.

Виктория Бекхэм

Чтобы хоть как-то спасти положение, Виктории пришлось отказаться от личного водителя. Теперь, чтобы доехать до штаб-квартиры бренда в Хаммерсмите или до своего магазина на Довер-стрит, ей придется брать такси или самой садиться за руль. Инвесторы также предложили Виктории урезать себе зарплату и отказаться от дизайнерских растений и прочих эксклюзивных предметов интерьера, украшающих штаб-квартиру бренда — они обходятся компании слишком дорого.

Последние годы модную империю Виктории Бекхэм финансово поддерживал ее муж Дэвид. В 2016 году Бекхэм выделил 5,2 миллиона фунтов стерлингов после того, как дизайнерский бренд Victoria Beckham потерял за год 3,8 миллиона. Эти потери связаны, в частности, с открытием первого бутика Victoria Beckham в элитном лондонском районе Мейфэр. На его открытие было потрачено порядка 3 миллионов фунтов стерлингов, включая купленное для украшения пространства произведение искусства Дэмиена Херста за 600 тысяч. За 2018 год Дэвид вложил в бизнес супруги еще 23 миллиона фунтов стерлингов. Их она потратила в том числе и на расширение бизнес-империи: помимо выпуска одежды, Виктория занялась созданием косметики. Однако сможет ли Дэвид помочь супруге в следующем году — большой вопрос. Личный бизнес экс-футболиста тоже понес потери — за четыре года прибыль его компании DB Ventures упала с 44 миллионов фунтов стерлингов до 15 миллионов.

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