Козак назвал соглашение с Киевом по газу выбором между «плохим и очень плохим»

29.12.2019, 20:37, Новости дня

Договоренности Газпрома и Нафтогаза по транзиту российского газа через украинскую территорию в Европу, включая выплату украинской стороне 2,9 млрд долларов по вердикту Стокгольмского арбитража, стали тяжелым решением для Москвы, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Был выбор такой: между плохим и очень плохим. 2,9 млрд долларов для Газпрома, для нашей страны – тяжелое решение. Но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на программу «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

К вечеру субботы сторонам не удалось окончательно согласовать тексты документов по транзиту газа. В воскресенье представители Украины и РФ в Вене начали подписание соответствующих документов. Во второй половине дня к переговорам в Вене присоединились уполномоченные руководители Газпрома и украинских компаний и министерств.

Напомним, РФ и Украина подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. В рамках соглашения Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов. Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, украинская сторона выразила готовность отозвать судебные иски к Газпрому на сумму около 7 млрд долларов.



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Последнее: Договоренности Газпрома и Нафтогаза по транзиту российского газа через украинскую территорию в Европу, включая выплату украинской стороне 2,9 млрд долларов по вердикту Стокгольмского арбитража, стали тяжелым решением для Москвы, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. «Был выбор такой: между плохим и очень плохим. 2,9 млрд долларов для Газпрома, для нашей страны – тяжелое решение. Но все вместе […]

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