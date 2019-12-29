Наука: Лишний вес может помочь в борьбе с некоторыми видами рака

Ученые из австралийского Университета Флиндерса выяснили, что избыточная масса тела может быть плюсом при терапии немелкоклеточного рака легких. Статья об этом опубликована в издании JAMA Oncology.

Атезолизумаб — препарат, используемый при иммунотерапии онкологических заболеваний, в том числе при уротелиальном раке, различных видах рака легких, раке молочной железы. Исследователи провели анализ данных, полученных при терапии с использованием атезолизумаба, и обнаружили, что вес пациента выше среднего и избыточный связаны с лучшим ответом на лечение. Такое увеличение чувствительности к препарату обнаружилось у людей с немелкоклеточным раком легких.

ИМТ — индекс массы тела, то есть отношение веса к росту. Значения выше 25 кг / м2 свидетельствуют об избыточной массе тела. В работе австралийских ученых изучались данные 1434 участников. 49% из них имели нормальный вес, 34% — избыточный, а 7% диагностировали ожирение. В четырех клинических исследованиях австралийская команда обнаружила значительное снижение смертности при применении атезолизумаба у пациентов с ИМТ более 25 кг / м2. «Хотя в своем исследовании мы опирались только на исходные данные и данные во время лечения, мы полагаем, что нужны дополнительные исследования потенциальной защитной роли высокого ИМТ при других методах лечения рака», — указывается в работе.

Ученые отмечают, что ранее уже исследовалась так называемая гипотеза «парадокса ожирения» при иммунотерапии рака. Она предполагает, что несмотря на связь лишнего веса с увеличенным риском заболевания многими видами рака, в других случаях он же может и защитить, повышая вероятность выживания. Эта работа дает новые доказательства, поддерживающие эту гипотезу. Авторы полагают, что дальнейшие исследования могут помочь обнаружить возможную связь между ИМТ и сопутствующим воспалением. Новые работы смогут прояснить механизмы такого парадоксального ответа на некоторые виды терапии рака.

Не менее 2,8 миллиона человек, по данным ВОЗ, каждый год умирает от заболеваний, связанных с избыточным весом и ожирением. Высокий ИМТ связывают с метаболитическими нарушениями, влияющими на различные показатели здоровья: артериальное давление, уровень холестерина и триглицеридов в крови, резистентность к инсулину. Риск ишемической болезни сердца, инсульта и сахарного диабета 2-го типа существенно возрастает при большом весе.

Более ранние работы неоднократно показывали, что избыточный вес повышает риск развития многих видов злокачественных опухолей, а также ухудшает течение или служит причиной многих других заболеваний. «Это интересный результат, и он повышает потенциал для дальнейших исследований с другими видами рака и другими противораковыми препаратами», — говорит ведущий автор работы доктор Ганессан Киченадассе. Результаты этого исследования не стоит рассматривать как индульгенцию для нездорового образа жизни. Речь идет об открытии новых путей для лучшей работы уже существующих лекарств или поиска новых подходов к терапии.

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Последнее: Ученые из австралийского Университета Флиндерса выяснили, что избыточная масса тела может быть плюсом при терапии немелкоклеточного рака легких. Статья об этом опубликована в издании JAMA Oncology. Атезолизумаб — препарат, используемый при иммунотерапии онкологических заболеваний, в том числе при уротелиальном раке, различных видах рака легких, раке молочной железы. Исследователи провели анализ данных, полученных при терапии с […]