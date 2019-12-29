Наука: Букет ГМО-томатов — в каждый дом

Возможно, человечество получит новую плодовую культуру — томаты, растущие гроздьями, подобно винограду.

Учёные, создавшие новый сорт при помощи метода генетического редактирования CRISPR/Cas9, назвали его «городским» и считают, что он идеален для выращивания не только в условиях квартир и городских ферм, но и в космосе (например, на МКС).

«У них отличная маленькая форма и размер, они хороши на вкус, но, конечно, всё зависит от личных предпочтений», — комментирует новинку профессор Зак Липпман (Zach Lippman), руководитель лаборатории в Колд Спринг Харбор (The Cold Spring Harbor Laboratory, CSHL).

Новый сорт максимально экологичен, так как может выращиваться на городских вертикальных фермах. Выглядеть это будет так:

Для того чтобы добиться нужных изменений, а именно более быстрого созревания и небольшого размера куста, потребовалось внести два изменения в гены — SP (отвечающий за сброс листьев и плодов) и SP5G. Но работа не была на этом закончена — окончательный результат был получен при редактировании ещё и гена SIER, ответственного за длину стеблей. Итог — компактный куст, плодоносящий менее чем через сорок дней после посадки.

По словам Липпмана, новым сортом заинтересовалось НАСА. О том, когда он полетит в космос, а семена появятся на рынке, не сообщается, а о научной стороне разработки сообщается в статье опубликованной в Nature Biotechnology.

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