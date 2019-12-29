Диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде шпрот для людей с некоторыми заболеваниями

Шпроты содержат легкоусвояемый белок, различные витамины, макроэлементы и полиненасыщенные жиры, но употреблять этот продукт следует в ограниченном количестве. Диетолог Елена Соломатина рассказала, что их нельзя включать в рацион людям, имеющим ряд заболеваний.
По словам специалиста, большинство шпрот изготавливается не по ГОСТу, поэтому производители могут нарушать нормы по количеству содержания соли. Если говорить о стандарте, то его содержание должно быть в пределах 1-2,2%. Когда нормы не соблюдаются, употребление продукта может привести к повышению давления, так как в организме начинает задерживаться жидкость, и оказать вредное влияние на работу печени.
Не следует забывать, что шпроты являются калорийным продуктом, так как для консервирования используется растительное масло. Поэтому людям с избыточным весом следует исключить их из рациона. Несмотря на то, что рыба представляет собой диетическое блюдо, если она подкопченная, в ней содержится сильнейший канцероген бензапирен. У него есть свойство накапливаться и практически не выводиться из организма. Токсин способен оказать на организм мутагенное воздействие и приводит к образованию раковых опухолей. Пациентам, которые страдают от заболеваний ЖКТ, шпроты есть нежелательно. Здоровым людям несколько рыбок за праздничным столом не повредят, но не более.
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Последнее: Шпроты содержат легкоусвояемый белок, различные витамины, макроэлементы и полиненасыщенные жиры, но употреблять этот продукт следует в ограниченном количестве. Диетолог Елена Соломатина рассказала, что их нельзя включать в рацион людям, имеющим ряд заболеваний. По словам специалиста, большинство шпрот изготавливается не по ГОСТу, поэтому производители могут нарушать нормы по количеству содержания соли. Если говорить о стандарте, то […]
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