Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина пригласила встретить новый год на ВДНХ

29.12.2019, 20:30, Разное

Зрелищность, волшебство и веселье ждет в новый год гостей ВДНХ. Выставка в этом году украсила аллеи множеством световых скульптур и инсталляций, которые будут радовать до февраля.
А в новогоднюю ночь всех ждет потрясающая волшебная сказка с представлениями, шоу, концертами, салютами и карнавалами. Об этом пояснила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина: «На ВДНХ разместится сразу несколько праздничных площадок, которые будут работать до трех часов ночи», — отметила вице-мэр. Праздничная программа очень насыщенная, главный каток работает с 17.00, с 20.00 на нем начнется ледовое шоу и продолжится концертом зарубежных и российских артистов. У главного входа с 21.00 прозвучат песни в исполнении самых любимых певцов и групп – концерт будет идти бесплатно и продлится два часа. Выступят виртуоз Петр Дранго, Наргиз, Анита Цой, Алексей Воробьев, «ВИА Гра», «Хор Турецкого» и многие другие. Концерт продолжится выступлением ди-джеев Леонида Руденко и Стаса Меркулова и завершится не раньше трех часов ночи. В полночь над ВДНХ прогремят салюты, а желания, загаданные под огромными часами «Время Рождества», обязательно сбудутся!
Подробная программа празднования – на официальном сайте мэра Москвы.



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