Похудевшая спустя 10 лет Малышева встретит Новый год с больной матерью

29.12.2019, 20:30, Разное

Новый год является для телеведущей семейным праздником, поэтому она планирует встретить его с больной матерью. Как сказала Елена Малышева, она хотела похудеть в течение 10 лет, однако желание сбылось лишь недавно.
По словам кардиолога, родители – главные люди в ее жизни. Отец Малышевой умер много лет назад, однако с матерью все в порядке, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем. Кроме этого, Елена Васильевна пригласила на Новый год своих детей и внуков. Каждый год вся семья проводит ритуал, придерживаясь всех традиций. Они пишут планы на будущее, а затем кладут их в большой конверт и запечатывают. Затем первого января родственники проверяют, что сделали за год.

Малышева также добавила: на протяжении 10 лет она писала, что хочет похудеть, однако все время не получалось. Звезда передачи «Жить здорово!» не переживает по поводу новогоднего меню для праздничного стола. Для нее главное – быть рядом с родными.



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