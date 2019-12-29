США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии

Соединенные Штаты нанесли «оборонительные» удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии, сообщил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.

«В ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлы» (KH) по иракским базам (…) военные США нанесли точечные оборонительные удары по пяти объектам KH в Ираке и Сирии», – передает РИА «Новости» заявление Хоффмана.

В Пентагоне отметили, что эти удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить «атаки в будущем» против сил коалиции.

Уточняется, что пять целей включают в себя три объекта KH в Ираке и два в Сирии. «Этими объектами являются склады оружия и места командования и управления, которые KH использует для планирования и проведения атак на силы коалиции», – отметил Хоффман.

Ранее США заявляли, что Иран и ливанская шиитская организация «Хезболла» непосредственно угрожают безопасности стран Западного полушария.

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