Специалисты назвали самые ожидаемые гаджеты 2020 года

В 2020 году состоится дебют большого количества различных технологических новинок, причем как от известных гигантов индустрии, так и от компаний-новичков. Эксперты составили рейтинг самых ожидаемых устройств грядущего года.

В сегменте смартфонов ожидается дебют новинок от Apple — iPhone SE 2/iPhone 9, а также iPhone 12 с поддержкой сетей 5G. К слову, iPhone 9 является бюджетным гаджетом, стоимость которого не превысит 400 долларов. Главный конкурент «яблочной» корпорации – Samsung, уже в скором времени выпустит флагманский смартфон Galaxy S11, который получит сразу 3 модификации. Китайские разработчики из OnePlus выпустят сразу три модели: 8, 8 Lite и 8 Pro. Еще одна компания из Китая — Xiaomi, представит гаджет Mi 10. Следующий год станет очень важным и для видеоигр – состоится выход приставок нового поколения — Xbox Series X и PlayStation 5, которые сразу же станут конкурировать на рынке. Среди нововведений – поддержка технологии «трассировки лучей» (Ray Tracing). Существует вероятность, что гаджет от Sony может выйти позже – даже в 2021 году.

Что касается компьютеров, то бренд Microsoft завершает разработку Surface Duo и Surface Neo. Возможен дебют и долгожданного MacBook Pro, оснащенного 16-дюймовым дисплеем.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Не так давно стало известно, что Виктория Лопырёва и её избранник Игорь Булатов стали законными супругами. Накануне российская модель опубликовала в Instagram видео первого свадебного танца. Официальное пышное празднование свадьбы Лопырёвой и Булатова находится на стадии планирования. Пока пара ограничилась вечеринкой в кругу близких. При этом, свой первый свадебный танец молодожёны уже исполнили, а близкие […]