Опубликован рендер с изображением iPhone SE2 в четырех цветах

29.12.2019, 20:21, Разное

Гаджет iPhone SE2 должен выйти на рынок в следующем году. В интернете появился рендер, где представлен аппарат в четырех цветах.
Поклонники мобильной техники американской компании Apple давно ожидают выхода вышеуказанного бренда. По предположительной информации, премьера iPhone SE2 может произойти весной нового года. Пока в Сети появился снимок с изображением устройства. Судя по всему, производитель выпустит очередной смартфон в черном, сером, красном и желтом цветах. Внешне изобретение напомнит iPhone 5, но с меньшими рамками, и в нем всего одна основная камера.

Ожидается, что смартфон получит ЖК-дисплей на 4,7 дюйма, однокристальную систему Apple A13, 3 Гб оперативной и 64/128 Гб собственной памяти. В магазинах новинку будут продавать по цене 400 долларов.



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