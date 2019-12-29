Рудковская сорвалась на съёмочной площадке «ЯныСупер»: «Зачем мне тут склад устраивать?»

Напряженный график сильно влияет на эмоциональное состояние Рудковской. Продюсер сорвалась на съёмочной площадке проекта «ЯнаСупер», пожаловавшись на склад коробок в доме.

В новом эпизоде передачи знаменитость продемонстрировала фолловерам в Instagram, что готовится к новогодним праздникам. Для украшения своего жилья Рудковская наняла команду профессионалов, однако результаты их работы ее не устроили. Придя в свой дом, супруга Евгения Плющенко была шокирована, увидев заставленные коробками комнаты. Ёлка тоже до сих пор не была наряжена, из-за чего продюсер Димы Билана начала критиковать специалистов на съёмочной площадке. «А зачем надо было столько коробок?» — сорвалась представительница шоу-бизнеса.

Возмущенная светская львица потребовала привести ее апартаменты в порядок. Рудковская добавила, что все в ее доме является произведением искусства. Затем звезда шоу «ЯнаСупер» отправилась искать главного работника, с которым состоялась напряженная беседа. Продюсер заявила о своем желании увидеть результат переделанной работы прямо сейчас. Специалист пообещала исправить ситуацию в течение двух часов.

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