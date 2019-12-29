Новости Крымнаша. «Домой! На болота!»

1.Сегодня утром оккупанты нагрянули в дом к детской писательнице Лиле Османовой в поселке Приморский под Феодосией, чтобы допросить супруга крымской татарки — Ремзи.

Семья отказалась впускать в дом оккупантов, которые пообещали вернуться с подкреплением. В семье четверо несовершеннолетних детей и супруги в ожидании пятого ребёнка

Крым.Орки нагрянули к детской писательнице Лиле Османовой в поселке Приморский,чтобы допросить ее супруга.Семья отказалась впускать в дом оккупантов,которые пообещали вернуться с подкреплением.В семье 4 несовершеннолетних детей и супруги в ожидании пятого https://t.co/bm9seVbu0s pic.twitter.com/WT00YrXzRr

— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) December 28, 2019

2. Южный окружной военный «суд» Ростова-на-Дону продлил на полгода арест фигурантам красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир».

Таким образом, Рустем Эмирусеинов, Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев будут находиться в СИЗО как минимум до 13 июня 2020 года https://ru.krymr.com/a/news-rossiikii-sud-arest-khizb-ut-tahrir/30347821.html (фото).

3. Крымский активист Евгений Каракашев уже почти два года не видел родных и близких.

Он приговорен оккупантами к 6 годам лишения свободы за якобы опубликованное им в соцсети видео и комментарий в чате, и отбывает незаконное наказание в Кабардино-Балкарской республике рф.

Крымская правозащитная группа пообщалась с матерью Евгения Каракашева Валентиной Федоровной Каракашевой и адвокатом Алексеем Ладиным.

Прочтите по ссылке https://crimeahrg.org/ru/istorii-uznikov-kremlya-evgenij-karakashev-6-let-za-aktivizm/

4. Наш пиНджачок Степанченко, гавкучий любитель не такой россии, после того как гавань благодарная 3 года в кутузке продержала за гавкучесть, уже не c Зюгановым ручкается, а постит на Фейсбуке истории узников Кремля из Крыма. Подает жалобу в ЕСПЧ. Прочистила гавань чакры

Наш пинДЖачок Степанченко,гавкучий любитель не такой России,после того как гавань благодарная 3 года в кутузке продержала за гавкучесть,уже не з Зюгановым ручкается,а постит на ФБ истории узников Кремля из Крыма

Подает жалобу в ЕСПЧ

Прочистила гавань чакрыhttps://t.co/bl4hVKtSO7 pic.twitter.com/pzd8GzVqjP

— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 27, 2019

5. Гоблин обратился с мольбами к оккупантам, чтобы те не принимали поправки в закон «Об основах туристической деятельности», которые запретят размещать гостевые дома и мини-гостиницы в жилых помещениях.

Воет, что Крым недополучит 175 млн руб. Да и крымчане будут не одну, а две лапы сосать https://ru.krymr.com/a/news-aksenov-volodin-zakon-turisty-doma/30347713.html

6. Оккупанты притащили нового рашиста из Москвы и назначили его главврачом Ялтинской горбольницы в Ливадии. Зовут понаехавшего Александр Калинин.

Экс-главврач больницы Владимир Савельев, 5 лет глубоко лизавший пятую точку оккупантам, с треском выкинут на помойку

Крым. Оккупанты притащили нового рашиста из Москвы и назначили его главврачом Ялтинской горбольницы в Ливадии. Зовут понаехавшего Александр Калинин.Экс-главврач больницы Владимир Савельев,5 лет глубоко лизавший сраку оккупантам,с треском выкинут на помойку https://t.co/f0Zb4c1uM8 pic.twitter.com/yhGNN6XNIG

— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) December 27, 2019

7. Оккупанты в Крыму «занялись поручением путина об устранении дефицита воды». Дефицит, конечно, не устранят, а вот экологию добьют окончательно, о чем уже бьют тревогу экологи.

Ну, и распилят на «устранении дефицита» и «подготовке к устранению дефицита» очередные баснословные миллионы, что нам на пользу http://news.allcrimea.net/news/2019/12/27/vlasti-kryma-zanyalis-porucheniem-putina-ob-ustranenii-defitsita-vody-126287/

8. Оккупанты массово вырубают краснокнижные деревья в Севастополе: «Деревья недалеко от оползневого склона Северной стороны рубят ради дачного строительства, а разрешения на такие действия выдаются в Краснодаре», — скулят пропагандоны

Оккупанты массово вырубают краснокнижные деревья в Севастополе:"Деревья недалеко от оползневого склона Северной стороны рубят ради дачного строительства,а разрешения на такие действия выдаются в Краснодаре",-воют пропагандоны https://t.co/Uln19kvY1k ВИДЕО> https://t.co/gJ2ieGYIUf pic.twitter.com/XfEDx74pQd

— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) December 28, 2019

9. Наша новая, ПОЕЗДАТАЯ жизнь! Посмотрите, как оккупанты организовали систему пропуска людей на ж/д вокзал Симферополя — толкучка, очереди, давка!

Люди опаздывают на электрички! Жители Симферополя отвечают рашистке запоребриковой, которая не рада их возмущениям: «В ж@пу твою россию», «Надо потерпеть», «Я извиняюсь, конечно, но если власти говорят, что поездами будут приезжать больше, чем самолетами, то очереди вот на эту рамку до Москольца будут? Совсем уже *бу дали со своей „транспортной безопасностью“. 5 лет на электрички без всяких рамок ходили, никаких проблем, не говоря уже об Украине. А тут, плять»

Наша новая,ПОЕЗДАТАЯ жизнь!

Вот так организовали систему пропуска людей на ж/д вокзал Симферополя. Толкучка, очереди, давка! Люди опаздывают на электрички! pic.twitter.com/TOKesTG1BK

— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 27, 2019

10. «У нас республика-забория. Все в заборах. Скоро каждую квартиру огородят. Хуже, чем на Доме-2. Тех хоть кормят, одевают и на Сейшелы отправляют»,

«При Украине в Крыму не было террористических угроз, не было рамок, заборов и такого количества правоохранительных органов. Правильно говорят, что россия — полицейское государство».

Рашистка со стажем поясняет причину нововведений: «В россии повышенный уровень террористической опасности. Это Украина никому нафиг не нужна, даже для терактов»

Паблик Симферополя

При Украине в Крыму терактов не было,потому что Украина никому не нужна!

Во как!

Правда,надежда бот видимо.Навряд живой человек

Работник фронтов пропогандных pic.twitter.com/d0SRwDKZiX

— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 27, 2019

11. Ялта. При монтаже украшений к Новому году оккупанты поначалу забыли про заборы.

Я уж думал-было, может, заболели. Но нет, спохватились. Вначале примерно полутораметровым, сплошными, напоминающими мусорские щиты заборами, оградили ёлки на Набережной и у «мэрии».

Затем начали строить ставший уже традиционным загон для ско… празднующего населения.

Пока неозаборенной остаётся только ёлка при входе на Приморский пляж, правда, она и наряжена попроще, и не электрифицирована

1/2 При монтаже украшений оккупанты поначалу забыли про заборы. Я уж думал-было, может заболели ) Но нет, спохватились. Вначале ≈1.5-метровыми, сплошными, напоминающими мусорские щиты заборами оградили ёлки на Набережной и у «мэрии», затем начали строить ставший уже традиционным pic.twitter.com/kFyuhlthTi

— Wasily Crimea (@wasily_crimea) December 27, 2019

12. Окупований Крим. Легким рухом руки Дєдушка Мороз перетворюється… перетворюється Дєдушка Мороз… в товариша майора!

Дід Мороз-поліцай привітав глядачів кримського Геббельс-ТБ. Яка держава, такий і Дід Мороз. Ким ще він може бути?

Окупований Крим. Легким рухом руки Дєдушка Мороз перетворюється… перетворюється Дєдушка Мороз… в товариша майора! Дід Мороз-поліцай привітав глядачів кримського ГеббельсТБ. Яка держава, такий і Дід Мороз. Ким ще він може бути? pic.twitter.com/p49NMChR0J

— Крымская Жужелица (@crimea2042) December 27, 2019

13. В Поселке Ислям-Терек (Кировское) прошел шабаш, посвященный «завершению года театра». Ватники выперлись на сцену с красными тряпками, в пионерских галстуках и пилотках. Дурдом на выгуле

п.Ислам Терек

сие действо посвящено завершению года театра в России

такой тут театр pic.twitter.com/nbKgjeDDcr

— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 28, 2019

14. Упоротая ватница, расцеловавшая грязные вагоны лохани на колесах, призналась, что с Украиной ее «ничего не связывает». Во «ВКонтакте» указано, что зовут ватницу Александра Петрушкевич, а понаехала она в украинский Крым из Челябинской области россии.

Российские пропагандоны решили слепить из этой ополоумевшей бабы героиню. Вытащили ее на ток-шоу, где она сказала: «У меня все корни российские, меня ничего не связывает с Украиной».

И вот такое понаехавшее тварье и вопит об «исконной русскости Крыма», с которым их, действительно, мало что связывает.

Один из наших крымчан прокомментировал: «Её „ничего не связывает“ — таки враньё. Как минимум немалый кусок жизни она „страдала от страшных притеснений со стороны Украины“ именно в украинском Севастополе. Страдала, но, падла, не сваливала»

Крым. Упоротая ватница, расцеловавшая грязные вагоны лохани на колесах, призналась,что с Украиной ее "ничего не связывает". В ВК https://t.co/RVEzIw2kRE указано, что зовут ее Александра Петрушкевич, а понаехала она в ???????? Крым из Челябинской области россии https://t.co/d6i2kE11BC pic.twitter.com/540ltR6iJV

— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) December 28, 2019

Сука, тебя ничего с Украиной не связывает? А меня нечего не связывает с такими кошёлками, как ты,и теми, кто приветствует тебя на говноканале!pic.twitter.com/PVolv2holw

— Kama (@mordoriha) December 27, 2019

15. Крымский татарин опубликовал фото Алупки и подписал его: «Крим, Алупка. 1904 рік. #криммій». Найдите на фото «исконную русскость»

Крим, Алупка. 1904 рік.#криммій pic.twitter.com/UG5z2UudpV

— Диктатор Фанкі (@funky_ua) December 27, 2019

P. S. «Нужно больше баб, целующих вагоны в -20! Может, прилипнут, а вагоновожатый не заметит! И помчатся любители „русского мира“ домой, на болота, со скоростью 40 км в час. Зайцами!».

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