Мнение: Как сейчас живет легкоатлетка Юлия Степанова, сдавшая ВАДА наших спортсменов.

Напомню, как начался всемирный допинговый скандал в России. В декабре 2014 года в Германии выходит документальный фильм: «Секретный допинг: как Россия добивается побед», в котором рассказывается о поголовном применении допинга в ВФЛА (Всероссийская федерация лёгкой атлетике).





Юлия Степанова

Главные разоблачители (супруги Степановы с 8-месяцным сыном за два дня до премьерного показа фильма сбежали в Германию) подробно повествуют в документальной картине режиссера и сценариста Зеппельта, как в ВФЛА спортсменов кормят допингом, подменяют зараженные пробы, сколько это стоит и кто замешан.





Виталий Степанов

Из двухчасового фильма следовало, что в России существует целая государственная программа по использованию допинга в разных видах спорта, которая финансируется из бюджета нашей страны. Конечно разразился грандиозный международный скандал, который не утихает до сих пор.

Кто такие Степановы и почему решили бороться с допингом.

Юлия Степанова (в девичестве Русанова), бегунья на средние дистанции родилась в Курске. Лучшее достижение в карьере — 3 место в беге на 800 метров на чемпионате Европы в 2011 году. В свое время вышла замуж за главного специалиста РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) Виталия Степанова.





Юлия после забега в 2009 году в Курске

Кстати пик главных достижений Степановой пришелся как раз на время работы супруга в РУСАДА, а после того как он уволился, результаты резко пошли вниз. Была дисквалифицирована за применение допинга в феврале 2013 года на 2 года, предыдущие спортивные результаты были аннулированы. А уже в 2014 году вместе с супругом дали скандальное интервью в немецкой документалке.





В док. фильме Зеппельта

Судя по всему, когда доходы из призовых Юлии перестали пополнять семейный бюджет, супруги решили найти новый источник финансирования, и стали горячими борцунами с российским допингом. Из Германии супруги в 2015 году перебрались в США, так как Канада им отказала в политическом убежище, а в Германии боялись оставаться из-за близости России.





На ЧЕ Европы в 2011 году

Как семья «борцов» с допингом проживает в США в настоящее время.

Что же поимели супруги от своих разоблачений, от которых пострадали абсолютно чистые, и по настоящему великие российские спортсмены (олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, Сергей Шубенков — чемпион мира в барьерном беге и многие другие). Недавно Степановы дали интервью американской The New York Times. Живут в небольшом американском городке, название которого не раскрывают.

Сразу после переезда в Америку подали заявление на предоставление политического убежища, но оно до сих пор остается без ответа. США обещали обеспечить их работой, но обещание не выполнено. Живут на доходы, по их словам от «финансовых взаимоотношений» с МОК, где Виталий числится консультантом.

Проживают в небольшом домике из трех комнат, а Юлия передвигается на видавшем виды «Форде Эскейп», 2012 года выпуска. Спортсменка до сих пор как следует не освоила английский, занимается на языковых курсах, а также по ее признанию, для лучшего изучения смотрит фильмы про Гарри Поттера с субтитрами. С родственниками общаются примерно раз в месяц по скайпу. Принес ли счастье их поступок супругам, «болтающихся» теперь в США в неопределенном статусе, без внятных перспектив на будущее — большой вопрос.

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P.S.

А все таки хорошо, что есть этот мировой, дурно пахнущий сортир — Пиндостан, куда можно сбрасывать биомусор типа Каспарова, Степановой, Ходорковского, Солженицына и пр.. Жаль, что СССР мало использовал эту клоаку по прямому назначению.

Источник: Конт

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