Мнение: Животные, которых вы увидите на этом изображении, многое расскажут о вашей личности

Внимательно посмотрев на это изображение, вы сможете многое узнать о чертах личности и вашем образе мышления.

Моменты, на которое следует обратить внимание:

Какое животное или животных вы увидели в первую очередь?

Сколько времени вам потребовалось на то, чтобы разглядеть других животных?

Сколько и каких животных вы увидели в целом?

Тип личности

Птица. Это говорит о том, что вы общительны и любите самовыражаться.

Краб. Вы счастливее многих. Кроме того, у вас потрясающее чувство юмора.

Птица и краб. Люди, которые одновременно увидели и краба, и птицу, являются чувствительными и эмоциональными личностями.

Лошадь. Изображение этого животного обычно привлекает внимание независимых людей, свободных духом.

Дельфин. Это говорит о том, что вы довольно креативная и артистичная натура.

Утята. Многим трудно увидеть это изображение. Если первым вы увидели именно утку, значит вы тихий, педантичный человек с отличной концентрацией внимания.

Медведь. Вы по природе своей являетесь лидером, очень сильной личностью.

Щенок. Вы добрый, любящий заботиться о других человек.

Этот тест помогает определить доминантные черты вашей личности. Все потому, что в процессе выбора животного, которого видите первым, главную роль играет ваше подсознание. Это пример конвергентного мышления, которое определяется как способность мозга ограничивать список опций, над которыми он раздумывает. Конвергентное мышление основано на инстинкте и предпочтениях. Это мышление позволяет дать выход вашим скрытым желаниям.

Стили мышления

Данный тест также позволит вам больше узнать о типе вашего мышления. То, насколько быстро вы смогли рассмотреть других животных на картинке, и то, смогли ли вы разглядеть всех животных, может помочь вам определить стиль мышления и то, насколько вы сообразительны.

Для того, чтобы увидеть и птицу, и краба, требуется способность фокусировать внимание на различиях. Вы смогли довольно быстро увидеть эти изображения? Это говорит о том, что ваш мозг очень быстро обрабатывает информацию. Кроме того, вы легко замечаете взаимосвязи и повторяющиеся комбинации.

Увидеть на картинке лошадь еще сложнее. Если вы смогли полностью разглядеть лошадь, то это говорит о вашей внимательности к деталям. Вы являетесь глубоким мыслителем с хорошо развитой интуицией.

Для того, чтобы разглядеть дельфина, требуется совсем иной склад мышления. Необходимо максимально расслабить глаза. Эта способность свидетельствует о креативном, незаурядном мышлении.

Для того, чтобы увидеть медведя, важна способность видеть картину в целом, не зацикливаясь на деталях.

Чем больше животных вы смогли разглядеть, тем более высока вероятность того, что у вас более развито дивергентное (нежели конвергентное) мышление.

Дивергентное мышление подразумевает процесс поиска дополнительных вариантов действия. Если вы смогли разглядеть четыре или больше животных, это говорит о том, что вы уже становитесь мыслителем, которому присущ дивергентный стиль мышления.

Результаты исследований говорят о том, что у дивергентного мышления есть множество преимуществ. Таким людям легче дается обучение, они более изобретательны в поисках различных решений.

http://www.cluber.com.ua/lifes…

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Не так давно стало известно, что Виктория Лопырёва и её избранник Игорь Булатов стали законными супругами. Накануне российская модель опубликовала в Instagram видео первого свадебного танца. Официальное пышное празднование свадьбы Лопырёвой и Булатова находится на стадии планирования. Пока пара ограничилась вечеринкой в кругу близких. При этом, свой первый свадебный танец молодожёны уже исполнили, а близкие […]