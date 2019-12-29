Мнение: Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов «не рожать рабов»

Телеведущая и модель Алена Водонаева упрекнула актера Иван Охлобыстина в бескультурье.

В пятницу артист предложил телеканалам ввести "определенный ценз" на должность ведущих, чтобы оградить аудиторию от "дам с пониженной социальной ответственностью".

Возмущение Охлобыстина вызвали слова Водонаевой, ранее заявившей, что презирает "живущие в нищете" семьи, и призвавшей россиян "не рожать рабов".

"Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о "рабах государства" справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проституткой.

Ну, а где хотя бы проповедь?" — написала модель в инстаграме.Водонаева заявила, что Охлобыстин ведет себя "как типичное быдло".

По ее мнению, актер перешел к оскорблениям, потому что не смог привести аргументы в защиту своей позиции.

https://ria.ru/20191229/156299…

Источник: Конт

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