Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск

27 декабря судья вынесла решение о возбуждении уголовного дела против Батуриной.
Против вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной возбуждено уголовное дело о клевете, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина. Заявление о клевете подано Эренцем Манжеевым — финансовым управляющим в деле о банкротстве брата Батуриной Виктора, который занимал должность вице-президента «Интеко».
Причиной этого стало заявление Батуриной, сделанное в ходе тяжбы с братом, что против Манжеева в России возбуждено уголовное дело о получении доступа к ее средствам с помощью поддельных документов. Манжеев же отмечает, что все это не соответствует действительности, поэтому он написал заявление в мировой суд в Калмыкии.
27 декабря судья вынесла решение о возбуждении уголовного дела против Батуриной. Она объявлена в розыск МВД. Отмечается, что она знает о возбужденном деле. При этом официально известить Батурину о необходимости явиться в суд не получилось, так как она проживает за границей. Также судья отказался удовлетворить требование Манжеева о помещении Батуриной под домашний арест после ее объявления в суд.
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