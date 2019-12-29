Федор Емельяненко нокаутировал американца в первом раунде

Нокаут стал 15-м в карьере россиянина.
Российский тяжеловес Федор Емельяненко одержал победу над американцем Квинтоном Джексоном на турнире по смешанным единоборствам (MMA) Bellator в Японии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте организации.
43-летний россиянин нокаутировал Джексона в первом раунде. В преддверии поединка американец показал 120,4 килограмма на взвешивании, россиянин — 109.
Поединок стал первым из трех предусмотренных по контракту Емельяненко с Bellator. Планируется, что тяжеловес выступит в США и России, а после завершит карьеру.
Нокаут стал 15-м в карьере россиянина. Столько же раз он выигрывал поединки болевыми или удушающими приемами.
Емельяненко известен по выступлениям в RINGS, Pride и Strikeforce.
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