Дети в России стали чаще болеть, и причины — не секрет

Одни специалисты связывают рост заболеваемости с улучшением диагностики, другие — с экологией, качеством продуктов и гиподинамией.
Общая заболеваемость детей до 14 лет в России выросла на 19% с 2000 года. Такие данные сообщаются в исследовании Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) организации и информатизации здравоохранения.
«За указанный период общая зарегистрированная заболеваемость среди детей от 0 до 14 лет увеличилась с 1853,3 до 2204,9 случая на 1 тысяч детей такого возраста», — сообщает сегодня Ura.ru со ссылкой на документ.
По данным ЦНИИ, за исследуемый период в 2,7 раза увеличилось число детей с ожирением. В два раза выросло количество пациентов с сахарным диабетом. Специалисты отметили, что церебральным параличом стали болеть в 1,5 раза чаще.
В то же время, часть заболеваний стали встречаться реже. В частности, на 66,7% сократилась заболеваемость хроническими ревматическими болезнями сердца (на 66,7%) и язвами желудка и двенадцатиперстной кишки (на 57,1%).
Однако одни эксперты связывают рост заболеваемости и улучшением качества диагностики, которая позволяет определить некоторые болезни на разных этапах. Но есть и те, кто называют несколько причин общей заболеваемости детей: плохое питание, экология и малоподвижный образ жизни.
«Сейчас все сидят в планшетах и компьютерах, из-за чего идет нарушение сна. Как следствие, нарушается выработка гормона мелатонина, который как раз отвечает за гормональный фон организма. Также влияют некачественные сладости, в которых сейчас содержатся эмульгаторы и кондитерские жиры. Они не лучшим образом влияют на развитие поджелудочной железы, и, соответственно, риск [развития эндокринных заболеваний] тоже возрастает», —объяснил главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», врач-педиатр Евгений Тимаков.
Тимаков подтвердил, что в последние годы отмечен рост заболеваний, связанных с аллергиями. В первую очередь, на это влияет некачественное питание, а также плохая экология и количество транспорта на улице.
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