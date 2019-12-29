Сын губернатора взял у папы трогательное интервью

29.12.2019, 20:13, Новости дня

Отец честно рассказал о том, существует ли Дед Мороз.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал интервью своему сыну — гимназисту Мише. В нем он рассказал о том, как отмечал Новый год в детстве, и поделился планами на грядущий праздник. Видеозапись беседы вышла на Youtube-канале медиацентра гимназии №80, в которой и учится сын главы региона.

«В детстве это был мой самый любимый праздник. Родители всегда хотели меня уложить спать пораньше, но я поступал хитро и просил, когда часы пробьют 12, отвести меня на горку», — цитирует Ura.ru рассказал Текслер сыну.

Новый год глава региона отметит в Челябинске, вместе с семьей и близкими. А самое любимое блюдо — холодец с горчицей.

Губернатор также рассказал, как вместе с членами семьи делают игрушки на елку, выбирают подарки для друзей и родственников. Текслер даже честно ответил на вопрос сынишка: существует ли в реальности Дед Мороз.



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