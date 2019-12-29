В ЕС ожидают продолжения суда над освобожденными экс-беркутовцами

В Европейском союзе ожидают продолжения суда над освобожденным экс-беркутовцами. Об этом 29 декабря заявил спикер ЕС.

«Мы принимаем к сведению обмен людей связанных с трагическими событиями на Майдане в 2014 году. Мы ожидаем, что все обвинения будут продолжены, а заинтересованные стороны обеспечат привлечение виновных к ответственности», – говорится в сообщении.

В ЕС подчеркнули, что обмен удерживаемыми лицами является «отрадным» примером реализации мероприятий, согласованных на нормандском саммите 9 декабря в Париже. Евросоюз ожидает, что все стороны продолжат наращивать усилия в этом направлении.

В ЕС напомнили о важности полного прекращения огня, которое является «единственным способом достижения мирного урегулирования конфликта» на Донбассе.

«Европейский Союз по-прежнему твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», – подчеркнул спикер.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство экс-беркутовцев Маринченко (у него был круглосуточный домашний арест), Тамтуру (находился под ночным домашним арестом), а также содержавшихся под стражей Зинченко, Аброськина и Янишевского. Прокурор в ходе заседания зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен удерживаемыми лицами с представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что обвиняемых экс-сотрудников спецподразделения «Беркут» отпустили под личное обязательство.

Тамтуру и Маринченко вывезли из Киевского апелляционного суда на бронированном автомобиле.

После того как суд решил отпустить экс-беркутовцев, под Лукьяновским СИЗО начали собираться активисты. Они решили заблокировать все возможные выезды из изолятора, чтобы не дать вывезти троих обвиняемых. Утром 29 декабря они продолжали находиться под СИЗО. После обеда акция завершилась, так как ее цель не была достигнута, сообщил координатор «Движения сопротивления капитуляции» Александр Иванов.

Адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев 29 декабря сообщил, что все они находятся в КПВВ «Майорское», где проходил обмен удерживаемыми лицами.

Офис президента Украины сообщил, что обмен удерживаемыми лицами уже завершился, в Украину вернулись 76 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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