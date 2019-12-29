Цымбалюк-Романовская высмеяла Шаляпина: «Вспомните анекдот про козу»

После расставания с Прохором Шаляпиным пианистка устала всем объяснять, что на самом деле никогда не состояла с ним в отношениях. Высмеяв артиста, Виталина Цымбалюк-Романовская предложила подписчикам в Instagram вспомнить анекдот про козу.

Экс-супруга Джигарханяна открыто заявляла поклонникам, что их роман с певцом был фиктивным.«Это было неправдой», — рассказывала Цымбалюк-Романовская на своей странице. Вот только аудитория настолько поверила в сочиненную ради пиара историю, что теперь отказывается замечать очевидные вещи. Да и сам Шаляпин по неизвестной причине поддерживает старую легенду. Через прессу исполнитель сообщил, что разрывает отношения с пианисткой по той причине, что не готов к чему-то серьезному, да и играть в публичность ему надоело.

Позже в ходе беседы с журналистами финалист «Фабрики звёзд-6» пожелал себе в Новом году меньше «желтухи» и больше самореализации в творческой деятельности, затронув тему ведущего на телевидении. Цымбалюк-Романовской надоели разговоры по поводу ненастоящего романа с артистом, ведь она снова решила их прокомментировать. «Мы не были парой», — отметила бывшая избранница музыканта.

В комментариях фолловеры решили поддержать пианистку теплыми словами, однако она заверила их, что ни в чем не нуждается. Вместо этого экс-партнерша Шаляпина предложила интернет-пользователям вспомнить анекдот про козу. Его суть в том, что, избавляясь от какой-то обузы, человек начинает ценить жизнь.

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