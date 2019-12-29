Надежда Бабкина с загадочным молодым человеком купила автомобиль

29.12.2019, 20:04, Разное

В своем микроблоге Instagram Надежда Бабкина опубликовала новый пост, в котором пояснила фолловерам, что купила автомобиль в честь Нового года. При этом певица была запечатлена с загадочным молодым человеком, которого многие приняли за «нового мужа».
Надежда Бабкина написала, что она «с Александром решили поздравить друг друга с Новым годом». Подписчики были очень удивлены, так как вместо гражданского супруга Евгения Гора на снимке запечатлен совершенно посторонний молодой человек. Певица поделилась с фолловерами новостью о том, что год заканчивается на положительной ноте. Артистка приобрела себе транспорт класса «люкс».

В последний раз Надежда Георгиевна появлялась на публике со своим гражданским мужем в начале этой осени. Евгений Гор сопровождал певицу на мероприятии, приуроченном к премьере фильма Валерия Тодоровского «Одесса». С тех пор пару вместе никто не видел. Поэтому поклонники предположили, что Надежда Бабкина нашла себе «нового мужа». Некоторые подписчики предположили, что молодой человек на фото может быть представителем элитного автосалона, в котором артистка приобрела машину.



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