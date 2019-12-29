В Германии назвали Меркель и Путина самыми значимыми политиками 2020 года

В Германии 22% опрошенных назвали Ангелу Меркель политиком, которая лучше всех решит глобальные проблемы. Еще 20% уверены в силе Владимира Путина.

Немецкий журнал Welt am Sonntag со ссылкой на социологов опубликовал материал, по которому граждане Германии считают, что очень большую роль в урегулировании серьезных проблем в новом году будут играть Ангела Меркель, Владимир Путин и Эммануэль Макрон. За канцлера проголосовали 22% человек, на 2% меньше поддержали главу РФ, еще 19% уверены в президенте Франции.

Вскоре Ангела Меркель закончит свою политическую карьеру. Она не собирается вновь идти на выборы, чтобы занять должность канцлера, но продолжит руководить Христианско-демократическим союзом. Между тем, в Германии почти половина респондентов не желают усиления бундесвера, который может помочь в решении вопросов во внешней политике, но 27% думают иначе.

Ангела Меркель пришла в политику в 1989 году, вступив в партию «Демократический прорыв», но уже в следующем году она стала членом Христианско-демократического союза. Училась в Университете Лейпцига, имеет звание ученого-физикохимика.

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