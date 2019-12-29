Мнение: Рог Путина…

У древних греков был бог богатств Плутос, у которого был Рог Изобилия…

У россиян есть Путин, у которого, видимо, тоже есть Рог. Видимо, именно из Рога Путина в минувшем году перепало, к примеру, Потанину, Михельсону, Аликперову… Потанин в 2019 году стал богаче на 8,54 млрд долларов, Михельсон — на 5,2 млрд долларов, Аликперов — на 6,22 млрд долларов…

Справедливости ради, простым россиянам от Путина тоже перепало. К примеру, курильщикам. Перед самым Новым годом президент покончил с геноцидом курильщиков в аэропортах, подписав закон о возвращении в аэропорты курилок.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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