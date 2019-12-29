Москвичей предупредили о предновогодней метели

В Москве в понедельник ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду и снег, жителей столичного региона ждет настоящая метель, сообщил врио директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Вильфанд сообщил ТАСС, что в первой половине дня в понедельник будет еще холодно, изменения погоды начнутся после полудня.
«Будет сильный ветровой режим – скорость ветра будет около 10 м/с, но порывы будут и 15-18 м/с. Кроме того, начнется снег, то есть будет метель, такая настоящая метель», – сообщил он.
По прогнозу синоптиков, снегопад продлится в Москве примерно до 21.00-23.00, снежный покров составит 3-4 сантиметра.
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье ночь на 30 декабря может стать самой холодной за весь декабрь.
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