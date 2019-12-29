ФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники собирались совершить теракты в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС. Нападения предполагалось осуществить в местах массового скопления людей.

Информацию о террористах, готовивших нападение во время новогодних праздников, российские спецслужбы получили от американцев.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе разговора глава государства, в частности, поблагодарил лидера США за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.

О том, что США предоставили Россию информацию о конкретных людях, готовивших теракты на территории страны, в середине октября рассказывал глава ФСБ Александр Бортников. Он не уточнил, когда именно произошла передача сведений, однако отметил, что Москва и Вашингтон не прекращали контакты на антитеррористическом направлении.

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