Мнение: 2019

Главным итогом 2019 года в России, как мне представляется, является отсутствие любых итогов. Все тенденции, сформированные в прошлые годы, в 19 году продолжились. Основной тренд на деградацию обстановки и страны в целом сохраняется, сжирая истощившиеся ресурсы и перераспределяя их из развития в укрепление устойчивости системы.

Проблема такого развития событий известна и очевидна — даже на интуитивном уровне. От нее можно отмахиваться, ее можно не замечать, ее можно игнорировать. Проблеме от этого ни тепло, ни холодно. В системе с падающим внутренним ресурсом (а он всегда падает, если система не производит "прибавочный продукт") перераспределение ресурса — это всегда игра с отрицательной суммой. Рано или поздно либо ресурс закончится, либо начнет рваться штопаная по многу раз структура системы и в итоге ее сгнившая ткань просто станет расползаться на куски.

В этом смысле 19 год стал продолжением предыдущих лет без малейших попыток разрешения базовой проблемы. Мы входим в последний год второго десятилетия с теми же противоречиями, что и год назад, но на более низком уровне. Это, видимо, и называется "стабильностью".

В складывающихся обстоятельствах нас ожидают два возможных сценария развития событий (возможно, комбинация из этих сценариев). Инерционный — когда любой ценой будет обеспечиваться эта самая "стабильность", и сценарий проектной структурной реформы. Ее принято называть непонятным словом "трансферт". Непонятным просто потому, что не существует (и скорее всего, не будет существовать) именно проекта — то есть, некой суммы последовательных действий с четко отрефлексированной конечной целью, а значит — в понятие "трансферта" все вкладывают самые разные смыслы, которые скорее всего, полностью разойдутся с реальностью, когда (или если) она наступит.

Инерционный сценарий закончится, когда рваться начнет везде. Нарастание протестов по всей стране — это как раз и есть видимое воплощение инерционного сценария. Власть еще успевает заклеивать изолентой расползающиеся дырки, но когда полезет везде, не хватит ни изоленты, ни времени. Проектный сценарий практически мгновенно приведет нас к ситуации 1917 года, когда государственный переворот обрушил остатки стабильности и хаотизировал страну. Сегодня это произойдет ровно так же — управленческая несостоятельность касты воров настолько очевидна, что никаких сомнений в том, что они утратят управляемость обстановкой буквально сразу.

Фактически оба сценария сходятся в одной точке — точке утраты управляемости из центра, после чего будет решаться один-единственный вопрос — вопрос будущего огромной территории. Останется ли она единой (тогда борьба будет вестись за принципы организации управления на ней — централизованный, федеративный или конфедеративный), либо распад страны состоится, и тогда будет решаться вопрос взаимоотношений между частями бывшей единой территории, а также выстраивание принципиально новых отношений с окружающим пространством — к каким внешним силам и игрокам будут тяготеть части бывшей страны. Понятно, что параллельно начнется борьба идеологических проектов, но на первом этапе они все будут подчинены главной задаче — борьбе за власть.

Станет ли 20 год годом перехода к этой модели — трудно сказать. По всем признакам, времени остается очень немного. Власть, безусловно, понимает это (если не отсутствующим головным мозгом, то спинным на уровне рефлексов точно). Подготовка к проектному сценарию идет полным ходом, и уже начинают озвучиваться (пусть и осторожно, и с проговорками) сроки начала его запуска. И все они говорят о краткосрочной перспективе.

19 год, скорее всего, будет последним "спокойным" годом, так как возможностей для поддержания стабильности уже не осталось. Ресурс у системы еще есть, но структура, скрепляющая ее, на грани распада.

Источник: Эль Мюрид

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