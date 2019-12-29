Мнение: Палец бабушки — в рот!

Симону Юнусову, которая отжала на воспитание детей сына Тимати от наложниц, травят в социальных сетях.
Она уже рассказала социальным курам и о своих абортах, и о том, как муж её бросил, а она не ушла, и как правильно воспитать успешного сына, а неблагодарные слушатели накинулись на бабку и рвут на части.
Фото: Соцсети
Причиной послужило видео, скриншоты из которого я опубликовала выше. Маленькая Алиса, номинальная дочь Алёны Шишковой, сосёт грязный палец старой бабки на пляже.
Что интересно, куры клют бабку, а виновата — я. Скрин будет ниже, а пока, несмотря на непонятный наезд, я бабушку попробую защитить.
По какой-то непонятной причине этот инцидент настолько возмутил курей Инстаграма, будто они сами не сосали ни разу.
Бабку Симону начали обвинять в грибке на ногтях, в расовой нечистоплотности, в плохом воспитании внучки и вообще во всех смертных грехах.
Я не испытываю больших симпатий к Симоне, но давайте начистоту? Это ведь не первый случай оральной фиксации девочки. До грязного пальца она уже сосала сосок отца:
Фото: Соцсети
Виновата ли в этом Симона?
Отчасти, да — в плохом воспитании сына, который заводит детей от публичных девок. От осинки, даже если молодой побег пересадить в другой лес, апельсинка не вырастет.
Генетика, знаете ли.
Если мама самозабвенно сосёт что-то грязное, то и дочь на генетическом уровне будет делать это. Мама-блондинка, дочка — светленькая. Мама не испытывает брезгливости, так какие вопросы к дочери?
И я вам больше скажу: никаким воспитанием генетику не исправить. Ну, соснула сосок отца. Соснула грибковый мохнатый палец бабки. Нормально — спасибо, что ничего другого пока не сосала. Главное, теперь следить за девочкой в пубертате, чтобы ничего такого не принесла в подоле в 14 лет.
Так что бросайте, куры, травить Симону. Здесь нет виноватых, кроме законов Менделя. Природа, знаете ли, это — природа. Кто-то выживает в естественном отборе силой, умом, красотой, упорностью и талантом, а кто-то — умением вовремя взять что-нибудь эдакое за щёку.
У мамы маленькой Алисы неплохо ведь получилось, верно?
Опять Лена Миро виновата. Вот и защищай людей после этого — никакой благодарности. Фото: Соцсети
Впрочем, бабке Симоне стоит быть всё-таки чуть внимательнее при публикации контента. Не все готовы к таким откровениям. Особенно, если сравниваешь мохнатую морду собаки и родную внучку.
Противно смотреть на оральную фиксацию маленькой девочки. Она-то уж вообще ни в чём не виновата — бережнее к детям быть нужно, оберегать их, а не рубить бабло на их проблемах.
А какие у вас мысли по поводу всего этого? Кто виноват — опять я?!
Источник: Лена Миро
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