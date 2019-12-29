Освобожденный из ОРДЛО житель Макеевки выступил с речью. Видео

29.12.2019, 19:42, Новости дня

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Звернення Василя Савіна, якого звільняють з ОРДО pic.twitter.com/pGYISsKylG

— Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 29, 2019

Видео: Радіо Свобода / Twitter

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Жизнь основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа находится под угрозой, так как он подвергается психологическим пыткам, сообщил спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер в интервью швейцарской газете SonntagsBlick. Эксперт рассказал, что в мае посещал изолятор в Великобритании вместе с врачами. По его словам, у Ассанжа были заметны «клинически измеримые последствия психологических пыток», и «определенные когнитивные способности […]

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