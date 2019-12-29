Из плена донецких сепаратистов освобождены внештатные корреспонденты Радио Свобода

Двое блогеров и внештатных корреспондентов украинской редакции Радио Свобода Станислав Асеев и Олег Галазюк оказались среди людей, которые были освобождены в рамках большого обмена пленными между Киевом и пророссийскими сепаратистами.

Об этом сообщает само Радио Свобода – журналисты опознали своих коллег на кадрах с обмена пленными на КПП «Майорское». Их имена также значатся в списке СБУ, в котором указаны переданные украинской стороне люди.

И Асеев, и Галазюк писали для издания репортажи и колонки под псевдонимами: Асеева знали под именем Станислав Васин, Галазюка – Мирослав Тямущий. Оба провели в плену почти по два с половиной года.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай поприветствовал освобождение внештатных корреспондентов РСЕ/РС.

«Мы испытываем волнение и облегчение в связи с тем, что Стас и Олег теперь на свободе, – сказал Флай, который во время личной встречи с президентом Зеленским 26 ноября просил о включении журналистов в списки на обмен. – Два с половиной года они находились в изоляции от внешнего мира, не потому что они совершили какое-то преступление, а потому что они рассказывали правду о российской оккупации их родины».

«Я хочу поблагодарить президента Зеленского и власти Украины за их приверженность освобождению Стаса и Олега, а также выразить нашу благодарность активистам, законодателям и мировым политикам, которые говорили от их имени, пока [журналисты] были лишены этой возможности. Я глубоко ценю усилия трехсторонней контактной группы, которые этому поспособствовали», – добавил Флай, имея в виду также представителей Украины, России и ОБСЕ, которые занимаются мирным урегулированием конфликта на востоке Украины.

Станислав Асеев удерживался с мая-июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже власти так называемой «ДНР» признали его задержание и обвинили в шпионаже в пользу Украины. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Галазюк – кандидат философских наук, до войны был преподавателем на Торезском факультете Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента. До 2017 года он дважды был в плену, но его выпускали. Сам Галазюк рассказывал, что в плену его пытали.

В Украине 29 декабря произошел обмен пленными между официальным Киевом и сепаратистами так называемых «ДНР» и «ЛНР» по формуле «всех опознанных на всех опознанных». Как заявили в офисе президента Украины, их сторона получила 76 человек. Сепаратистам было передано свыше сотни пленных, среди которых пятеро «беркутовцев», обвиняемых по делу о расстреле протестующих на Майдане в 2014 году.

Президенты России и Украины договорились об обмене пленными во время саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Тогда глава Украины Владимир Зеленский объявил о том, что стороны выступают за обмен в формате «всех на всех». По итогам саммита было подписано совместное коммюнике, но точное количество пленных ни с одной из сторон не было указанно.

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