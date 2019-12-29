Мнение: Встреча «Атлантов» в Севастополе

29.12.2019, 19:31, Разное

Ракетные крейсера "Москва" и "Маршал Устинов" в Севастополе. Для полного комплекта не хватает "Варяга" и сгнившей "Украины".

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Ракетные крейсера "Москва" и "Маршал Устинов" в Севастополе. Для полного комплекта не хватает "Варяга" и сгнившей "Украины". Источник: Colonel Cassad

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