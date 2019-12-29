Герцогов Сассекских не пустили в ресторан Ванкувера

Меган Маркл и её супруг принц Гарри отправились праздновать Рождество в Канаде. Однако там с герцогами Сассекскими произошла неприятная ситуация — их не пустили в ресторан Ванкувера.

Меган Маркл и принц Гарри довольно часто отступают от королевских обычаев, установленных в Великобритании, за что их часто критикуют в средствах массовой информации. Совсем недавно супруги снова решили не следовать правилам и отмечать Рождество отдельно от семьи. Для этого герцоги Сассекские поехали в Канаду. Однако там с ними произошла неприятная ситуация. Меган Маркл и принц Гарри выбрали для празднования один из ванкуверских ресторанов, который известен своими блюдами из морских продуктов. Когда супруги обратились в заведение, его руководство просто не подтвердило, что стол был зарезервирован.

Владелица заведения объяснила: таким почётным гостям было отказано только из-за безопасности. Герцогам Сассекским не могут обещать, что никто их не потревожит во время пребывания в ресторане. Ещё одной «нарушительницей» королевского этикета стала принцесса Беатрис. Она появилась в церкви на Рождество с бойфрендом, что строго-настрого запрещено.

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