Алена Кравец рассказала о планах на Новый год

Алена Кравец отказалась от работы в Новый год, несмотря на выгодные предложения. Вместо этого она проведет праздник с родной дочерью.
Многие знаменитости предпочитают работать в новогодние праздники. Ряд предложений получила и Алена Кравец, но в конечном счете она решила отметить торжество с дочерью Даниэллой. Прежде у певицы не было возможности видеться с девочкой из-за бывшего мужа, который обвинял исполнительницу в свободном образе жизни и не разрешал им общаться. Теперь Кравец надеется, что никогда не расстанется с наследницей.
Кроме того, она пояснила подписчикам авторский рецепт новогоднего салата «Оливье». В него певица добавляет вместо мяса и курицы морепродукты, а вместо майонеза заправляет блюдо йогуртом. Также знаменитость собирается сделать операцию для предотвращения того случая, какой ранее произошел с Лерой Кудрявцевой. У ведущей потек грудной имплант, поэтому ей потребовалось хирургическое вмешательство.
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