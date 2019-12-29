Мнение: Передача хода

Про передачу хода поговорим.

Передача хода — это когда вы сделали свой ход и право ответного хода перешло другому.

Передача хода происходит автоматически, но не все это понимают и правильно берут в расчет.

Большинство людей страдают тем, что не умеют передавать ход в отношениях, ни в деловых, ни тем более в личных.

Они либо вообще ход не передают, либо передают вместе с локусом контроля.

Если вы попробуете почитать про локус контроля в Сети, вы можете встретить вполне приличных иностранных авторов, которые пишут, что локус контроля иногда должен быть внешним и всегда внутренний локус контроля — это плохо, поскольку означает, что вы не даете инициативы другим людям.

Вот это — путаница передачи хода и передачи локуса контроля.

Вы должны передавать ход каждый раз, как сделали свой, правила общения точно такие же, как в игре в шахматы и карты. Игрок делает ход и передает ход другому.

Но локус контроля при этом всегда должен оставаться внутри ваших границ.

Пока вы в сознании, локус контроля должен быть у вас. Если вашу переднюю кору отключает анестезиолог перед операцией или гипнолог для сеанса медицинского гипноза, локус контроля отключается вместе с сознанием, хотя у некоторых тренированных людей даже во сне частично сохраняется осознанность и локус контроля — на месте.

Из-за того что люди не различают передачу хода и локуса контроля, у них возникают большие сложности.

Настоящая передача хода — это признание во втором человеке полноценного субъекта общения, обладающего волей и свободой.

Штурманы, то есть все люди с плохими границами, все рапаны и рыбы, не умеют передавать ход.

Они делают вид, что передали ход, а сами пытаются направлять чужой ход, рулить им: прямолинейными увещеваниями или манипулятивно или мысленно, а ради этого стараются влезть в чужую голову.

Так Штурманы понимают внутренний локус контроля — держать свою руку на пульсе всегда, даже когда ход — у другого.

Но в этом случае они держат свою руку на чужом пульсе и не дают чужой руке спонтанно действовать. Они мешают второму делать ход, не дают ему участвовать в отношениях как субъекту, относятся к нему как к не вполне дееспособному участнику или совсем недееспособному, к неживому объекту, если Штурман — Великий. И это вызывает антипатию к ним, это блокирует обратную связь и запирает встречный поток.

Штурман — игрок, который все время заглядывает в чужие карты и пытается направить чужую руку. Много ли найдется желающих играть с таким?

Самый простой пример передачи хода — вопрос.

Вы спрашиваете что-то и после этого — ход на второй стороне.

Вам могут ответить так или сяк, а могут взять время на раздумья или вообще не ответить никогда.

Но большинство людей в сам вопрос закладывают тот ответ, который они хотели бы получить.

Вопрос превращается в щипцы, он ограничивает выбор ответа вторым. Отвечать в такой ситуации вообще не хочется.

Многие люди всю жизнь учатся формулировать вопросы с щипцами, наполняют свои вопросы щипцами, ожидание наполняют щипцами тоже, и считают, что это и есть искусство общения — заставлять второго действовать под их давлением.

Им кажется, что таким образом они берут ведущую роль. Путают штурманство вне границ и руководство в границах.

Если Штурманы читают про внутренний локус, они думают, что держать локус внутри — это контролировать других людей и события.

Штурманы несут ответственность за все, что их не касается, и считают, что это и есть — сила.

Но внутренний локус — это когда вы контролируете только то, что внутри ваших границ, не вылезая из границ ни на шаг.

Когда ход ваш, вы можете делать шаг в границах. Когда вы передали ход, вы должны убрать все щипцы с территории другого человека.

Именно это — самая эффективная стратегия поведения, открывающая для вас максимум возможностей.

Но Штурманы в это не верят, поскольку думают, что могут продлить область своего влияния с помощью щипцов.

Но вам должно быть уже понятно из многочисленных примеров в письмах, насколько Штурманы ошибаются.

Они вытягивают щипцами крошки, но теряют значимость и территория их влияния все время сокращается. Они расширяют свою территорию вложениями и сокращают ее щипцами, превращаясь постепенно в лошадей-в-короне. Это участь любого Штурмана, партнер которого не-Штурман или Штурман во много раз меньше, но пока не сбежал.

Внутренний локус — это локус внутри ваших границ, он потому и внутренний, что ваш контроль не вылезает за границы ваших возможностей.

Вы делаете ход и передаете ход другому человеку, и ваша задача — чтобы другой не только не ощущал бы ваших щипцов, но даже и хотел бы их.

Если второй, совершая свой ход, пытается понять ваши намерения, желания, мотивы, предугадать вашу реакцию или вызвать ее, это и называется — крючок. Ваш крючок.

Представьте себе, насколько отличается рыбак от Штурмана.

Штурман изо всех сил старается дать понять, что ему надо, чего он хочет. Он либо прямолинейно это сообщает, либо толсто намекает, либо сигнализирует всеми фибрами души и по его лбу бежит строка. Не выдержав паузы, он задает новый вопрос, а если вы еще немного потянете с ответом, его решето прорвет и он выскажет все, чего ему хочется и что его беспокоит. Если вы сами не Штурман, вы всегда обыграете Штурмана, потому что он только и делает, что пытается вами рулить и все время сливается вам. Его карты всегда лежат перед вами, а сам он так откровенно нарушает правила, что все время получает штрафные.

Рыбак делает ход и вы не знаете, что у него на уме. Вы даже предположить это не можете, и вы сможете выиграть, только если будете рассматривать широкий спектр его возможностей и не будете лезть ему в голову. Если вы как Штурман решите, что точно знаете его следующий ход или попытаетесь это понять, напрягаясь изо сех сил, или попробуете уговорить его сделать тот ход, который вам нужен, вы проиграете.

Любая хитрость Штурманов всегда оборачивается их глупостью, потому что они хитрят на чужой территории, там, где любая их хитрость хорошо заметна и работает против них. Рыбак если и хитрит, то внутри своих границ, где его хитрости никому не видно и никого она не касается, да и не хитрость это, а разумный просчет.

В переложении на игру это все очевидно, но в жизни люди упорно не хотят повернуть свои карты рубашками, и дать второй стороне делать свой ход свободно, самостоятельно, без щипцов и указаний. Это единственное условие для появления интереса второго к игре.

У большинства Штурманов на голове — корона Спасателя. Это значит, что они не рефлексируют свою жажду влияния, свою зависимость от второго, а убеждают себя и другого в том, что действуют ради его спасения.

Это раздражает еще больше, чем эгоистическое штурманское «подчинись мне». Вот это вот «тебе так будет лучше» — это двойная наглость Штурмана. Штурман дает понять, что считает второго зависимым и беспомощным, хотя зависим сам, и это вызывает двойную агрессию.

Передача хода другому должна быть без намека на щипцы.

Щипцы не должны быть интегрированы внутри вашего хода и не должны торчать после того, как вы сделали ход.

Если не дождавшись ответного хода, вы делаете новый и новый ход, это может быть атака щипцами.

Однако, есть ситуации, когда ваш ход — это лишь часть хода и нужно сделать еще несколько ходов, чтобы получился полный ход.

Один ход может быть разделен на серию поступков.

Бывают так же ситуации, когда вам ответили на ход, а вы не заметили этого и продолжаете ждать.

Ожидание — это тоже щипцы.

Сделав ход, вы должна заняться своими делами, только это означает, что вы по-настоящему передали ход другому.

Если вы замерли и ждете, значит вы уже решили за другого, что он вскоре сделает ход и сделает его непременно. Вы не допускаете варианта, что он сделает ход не скоро, не сделает вообще и подвесит ситуацию или сделает такой ход, на который вам будет нечего ответить.

Ожидание быстро истощает вашу энергию. Вы готовитесь сделать прыжок, но прыжок все время откладывается, а напряженное ожидание — это слишком энергозатратно. Вы не пополняете свои ресурсы никакой полезной работой, вы просто ждете, собравшись в комок нервов.

И получается, что к моменту ответного хода вы приходите в расшатанном и ослабленном состоянии. А все потому что, передав ход, вы отдали и локус контроля, ваш контроль перешел к другому, а вы зависли между прошлым и настоящим в режиме ожидания.

Ход нужно передать, локус оставить в границах и заниматься той деятельностью, которая возможна.

Всегда есть чем заняться, если вы не в одиночной камере-мешке или не загипсованы на больничной койке, но даже и там проактивные люди находят способы что-то делать и даже творить, в уме. Ожидание без деятельности снижает объем энергии в несколько раз.

Большинство людей, сделав ход, начинают метаться, сомневаясь тот ли они сделали ход.

Вы не будете тратить на это энергию, если поймете, что ход не имеет обратной силы. Ход нельзя вернуть. Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. И тем более поступок.

Можно дополнить ход следующим ходом, не дождавшись ответного, но чаще всего второй ход будет мимо границ. Он будет во вред.

И даже в тех особых случаях, когда возможны несколько ходов подряд в границах, например при большой СЗ и косяке, когда в поле образуется ниша для ходов, следующий ход не отменяет предыдущего, ходы суммируются.

Ход должен быть достаточным, не меньше и не больше, а если он намного меньше, передать ход может не получиться.

Простой пример — риторический вопрос.

То ли вы задали вопрос, то ли не задавали его. Вторая сторона не рассматривает это как вопрос, а вы рассматриваете и ждете ответа. Или наоборот.

Молчание в ответ на ваш вопрос может быть как паузой перед ходом, так и ответным ходом. Все зависит от контекста.

Очень много всего придется изучить про ходы и их правила, чтобы научиться рыбалке, чтобы в любой ситуации у вас не оставалось сомнений, чей ход и как выглядит поле. Постепенно будем решать такие задачи.

Но главное, что вы должны пока запомнить. При передаче хода ваш локус контроля должен оставаться внутри границ, в этом случае второй участник полуит поток спонтанности, интерес в вашу сторону и рост вашей фигуры. И ход его в этом случае будет к вам навстречу, а не от вас.

Понятно, как щипцы способствуют сливу территории?

А ясна конструкция щипцов — мнимая передача хода, а на самом деле стремление делать ход за человека или вместе с человеком?

Почему это снижает значимость?

Можете привести примеры щипцов из сферы бизнеса, маркетинга, консалтинга?

Источник: Эволюция

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