Эксперты рассказали, как восстановить жёсткий диск на ПК

29.12.2019, 19:21, Разное

Жёсткий диск на ПК, как и любое технически сложное устройства, может внезапно сломаться. Эксперты рассказали, может ли пользователь в случае необходимости спасти не сам HDD, а хотя бы информацию на нём.
В целом, HDD (hard disk drive) состоит из электронных плат, пластин для хранения информации, магнитных головок и шпинделя, и всё это объединено в один корпус. Жёсткий диск крайне нежелательно ронять или подвергать ударам, также не стоит забывать о естественном физическом старении компонента. Если речь зашла о механической поломке — устройство лучше отдать на ремонт специалисту. В ином случае можно попытаться самостоятельно решить проблему.

После обнаружения поломки следует сразу же выключить ПК или отключить жесткий диск. Можно воспользоваться BIOS и перейти в раздел Boot, просмотрев, отображается ли Hard Disk Drives. Если устройство отображается, его можно подключить к другим компьютерам, чтобы убедиться, с чем именно связана неполадка. Информацию на диске можно сохранить посредством специальных программ, которые, как правило, платные. Впрочем, всегда можно обратиться к специалистам, готовым к своей работе лучше. Сами же утилиты выполняют функцию по удалению битых секторов на HDD – в некоторых случаях это решает проблему.



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Последнее: Жёсткий диск на ПК, как и любое технически сложное устройства, может внезапно сломаться. Эксперты рассказали, может ли пользователь в случае необходимости спасти не сам HDD, а хотя бы информацию на нём. В целом, HDD (hard disk drive) состоит из электронных плат, пластин для хранения информации, магнитных головок и шпинделя, и всё это объединено в один […]

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