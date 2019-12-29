Самбурская отказалась от главной роли в сериале «Ведьмак»: «У меня ёлки были»

29.12.2019, 19:21, Разное

Настасья Самбурская пояснила поклонникам в Instagram, что она должна была сыграть главную роль в сериале «Ведьмак». Однако артистка отказалась от проекта из-за новогодних ёлок.
Новая публикация знаменитости удивила подписчиков ее аккаунта. На фото Самбурская позировала в образе героини недавно вышедшего сериала Еннифер. В кадре актриса обнимает актера из «Ведьмака» Генри Кавилла и загадочно смотрит в камеру полуприкрытыми глазами. В подписи к посту певица отметила, что она поделилась сюжетом с проб на роль в киноленте. Также звезда заявила, что ее утвердили на место главной героини, однако она отказалась от съёмок из-за плотного рабочего графика и праздничных забот.

Фолловеры не восприняли эту новость всерьез и засомневались в том, что Самбурская знала о «Ведьмаке» до того, как он обрел популярность в Сети. Одни подписчики не одобрили фотошоп актрисы, а другие написали, что ей нужно сниматься разве что в «Универе».



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