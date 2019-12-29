США ответили на заявление КНДР о «рождественском подарке»

Вашингтон будет готов принять ответные меры, если КНДР проведет испытание межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в эфире телеканала ABC.
«Я не хотел бы спекулировать на этой теме, но у нас есть большое количество инструментов», – указал он, подчеркнув, что Вашингтон готов будет «применить их в случае необходимости», передает ТАСС.
«Если [председатель госсовета КНДР] Ким Чен Ын пойдет по этому пути, мы будем крайне разочарованы и продемонстрируем свое недовольство», – добавил О’Брайен.
Ранее заместитель главы северокорейского МИДа Ли Тэ Сон сообщил о наличии у Пхеньяна некого «рождественского подарка» для США. Ряд СМИ, в том числе телекомпания CNN, предположил, что речь идет о новых ракетных испытаниях в конце декабря.
В середине декабря власти КНДР провели испытания на полигоне Сохэ.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Вашингтон будет готов принять ответные меры, если КНДР проведет испытание межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в эфире телеканала ABC. «Я не хотел бы спекулировать на этой теме, но у нас есть большое количество инструментов», – указал он, подчеркнув, что Вашингтон готов будет «применить их в случае необходимости», передает […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Apple по требованию Госдумы признала Крым российским / 27 ноября
- Глава РУСАДА Ганус: Изменения в базе данных не только откинули наш спорт на десятилетия, они ударили по репутации Путина / 12 декабря
- Приставы начали розыск писателя Виктора Пелевина из-за долгов по ЖКХ / 25 декабря
- Болгария согласилась разместить координационный центр НАТО в Черном море / 26 ноября
- В Минске второй день протестуют против интеграции с Россией / 8 декабря
- Молодую мать задержали в Москве при попытке продать ребенка / 29 ноября
- В Подмосковье коровам выдали VR-очки / 25 ноября
- В Кремле отреагировали на отказ Германии от ракетного моратория / 29 ноября