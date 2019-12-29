США ответили на заявление КНДР о «рождественском подарке»

Вашингтон будет готов принять ответные меры, если КНДР проведет испытание межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в эфире телеканала ABC.

«Я не хотел бы спекулировать на этой теме, но у нас есть большое количество инструментов», – указал он, подчеркнув, что Вашингтон готов будет «применить их в случае необходимости», передает ТАСС.

«Если [председатель госсовета КНДР] Ким Чен Ын пойдет по этому пути, мы будем крайне разочарованы и продемонстрируем свое недовольство», – добавил О’Брайен.

Ранее заместитель главы северокорейского МИДа Ли Тэ Сон сообщил о наличии у Пхеньяна некого «рождественского подарка» для США. Ряд СМИ, в том числе телекомпания CNN, предположил, что речь идет о новых ракетных испытаниях в конце декабря.

В середине декабря власти КНДР провели испытания на полигоне Сохэ.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вашингтон будет готов принять ответные меры, если КНДР проведет испытание межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в эфире телеканала ABC. «Я не хотел бы спекулировать на этой теме, но у нас есть большое количество инструментов», – указал он, подчеркнув, что Вашингтон готов будет «применить их в случае необходимости», передает […]