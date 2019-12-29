Воевавший за «ДНР» бразилец Лусварги после обмена намерен уехать в РФ – СМИ

Бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне незаконного вооруженного формирования «ДНР», намерен уехать в Россию после обмена удерживаемыми лицами, в рамках которого его передали боевикам «ЛДНР». Об этом сообщило «Громадське радіо», ссылаясь на собственный источник.

По данным журналистов, сначала планировалось, что Лусварги отправится из Киева в аэропорт Борисполь, а оттуда в Бразилию, однако он отказался. Вместо этого бразилец решил уехать из контрольного пункта въезда-выезда «Майорское», где проходил обмен, в оккупированный боевиками Луганск, а оттуда в РФ.

25 января 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации. 17 августа Апелляционный суд Киева назначил новое рассмотрение дела Лусварги из-за существенных нарушений во время рассмотрения дела в первой инстанции. В декабре бразильца выпустили под личное обязательство.

Позже его задержали националисты и привели в СБУ. 2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд признал Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» прошел 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Служба безопасности Украины обнародовала список освобожденных украинцев, среди которых 12 военных и 64 гражданских лица.

Среди тех, кого украинская сторона передала боевикам, были пятеро бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины «Беркут», которых обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне незаконного вооруженного формирования «ДНР», намерен уехать в Россию после обмена удерживаемыми лицами, в рамках которого его передали боевикам «ЛДНР». Об этом сообщило «Громадське радіо», ссылаясь на собственный источник. По данным журналистов, сначала планировалось, что Лусварги отправится из Киева в аэропорт Борисполь, а оттуда в Бразилию, однако […]