Мнение: Цензура добропорядочности

Ночью случайно ткнул в канал Матч-ТВ (федеральный телеканал!), и там шел какой-то американский фильм про кикбоксеров. Хотел уж было выключить, но тут увидел странное: вроде стандартная сцена — некий старик учит молодого героя, как правильно уходить от ударов — но при этом посреди экрана некое блуждающее размытое пятно.

Блин, это еще что?! Пригляделся — и обалдел: оказывается, старик по фильму, не прерывая объяснений, закурил! А МатчТВ (или кому??) это так не понравилось, что они постановили зажженную сигарету от зрителей убрать. А то ведь, чего доброго, зрители подумают, что в среде американских бандитов и уголовников (герои, как я понял, то ли только что вышли из тюрьмы, то ли в ней еще сидят) люди, страшно сказать, не только избивают и убивают друг друга, но и КУРЯТ!! А вдруг это увидят дети?? (в 3 ч ночи)?

Но переснять эпизод в старом фильме — это они (пока!) еще не могут — хотя, очевидно, судя по темпам «прогресса», тут все впереди. Поэтому они просто «размывают» руку персонажа с сигаретой. А когда он подносит эту сигарету ко рту — ну, что делать, размывают и лицо тоже. Нравственность ведь прежде всего. Ну а то, что теряется качество картинки, что все эти пятна по экрану скорее привлекают внимание к курению, чем скрывают его — на это, конечно, плевать…

Невероятная мерзость. Я вспомнил, что уже видел подобное — на канале типа МузТВ, в… музыкальных клипах. Там тоже таким же образом — размытыми пятнами — скрывали «курящих». Дым есть, а откуда он идет — нет.

Что может быть гаже этой «цензуры добропорядочности»? А в книгах как — они будут у Конан Дойля строки типа «Шерлок закурил трубку» черной краской замазывать?!

Иногда трудно отделаться от ощущения, что тупые скоты с самыми примитивными представлениями о «морали» уже захватили мир.

Источник: Размышления вольного социолога

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Последнее: Ночью случайно ткнул в канал Матч-ТВ (федеральный телеканал!), и там шел какой-то американский фильм про кикбоксеров. Хотел уж было выключить, но тут увидел странное: вроде стандартная сцена — некий старик учит молодого героя, как правильно уходить от ударов — но при этом посреди экрана некое блуждающее размытое пятно. Блин, это еще что?! Пригляделся — и […]