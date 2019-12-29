Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ на Новый год

29.12.2019, 19:05, Новости дня

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России, сообщили в Кремле.

«Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», – сказано в сообщении на сайте Кремля.

Ранее в воскресенье Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых лидеры дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами в Донбассе.



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Последнее: Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России, сообщили в Кремле. «Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», – сказано в сообщении на сайте Кремля. Ранее в воскресенье Путин провел телефонные переговоры с канцлером […]

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