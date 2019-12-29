«Автотор» рассказал о производственных планах на 2020 год

«Автотор» в 2020-м хочет сохранить производственный объем на уровне этого года. При этом показатели могут измениться в связи с обстановкой на рынке.

Завод в 2020 году будет выпускать новые и улучшенные версии автомобилей. Каждые 12 месяцев линейка предприятия обновляется на 30%. Сейчас «Автотор» работает в привычном режиме без ухода на «зимние каникулы». С 1 по 8 января на фабрике пройдет плановое обслуживание оборудования. На указанный период времени дилеры получат всю необходимую продукцию от компании.

Не так давно на «Автоторе» внедрили в работу новую сварочную линию, благодаря которой получится выпускать десятки тысяч машин в год. Объем инвестиций составил 20 миллионов евро. Сейчас на производстве рабочими осуществляется сварка корпусов марок KIA и Hyundai. Также в планах руководства построить новый цех, где можно будет изготовлять до 50 000 кузовов в год.

Прежде сообщалось, что KIA Optima не будет продаваться на территории Европы. Причиной этому стали незначительные продажи машины, которые побудили руководство компании завершить ее выпуск. На рынке появится модель K5 с внешностью фастбэка, именно она должна улучшить позиции фирмы из Южной Кореи в сегменте седанов.

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Последнее: «Автотор» в 2020-м хочет сохранить производственный объем на уровне этого года. При этом показатели могут измениться в связи с обстановкой на рынке. Завод в 2020 году будет выпускать новые и улучшенные версии автомобилей. Каждые 12 месяцев линейка предприятия обновляется на 30%. Сейчас «Автотор» работает в привычном режиме без ухода на «зимние каникулы». С 1 по […]