Наине Ельциной стало плохо на прощании с Галиной Волчек

Наине Ельциной понадобился стакан воды, чтобы прийти в себя на прощании с Галиной Волчек. Жене политика стало плохо из-за происходящего трагического события.

Как рассказали журналисты, приехав в театр «Современник», вдова экс-президента пожаловалась на самочувствие. Прошло несколько минут перед тем, как Ельцина собралась с силами и подошла к гробу Волчек. В это время Наину Иосифовну пыталась успокоить Татьяна Тарасова, которая находилась рядом с супругой покойного государственного деятеля. Сама Ельцина перенервничала из-за церемонии прощания с Галиной Борисовной.

Алла Пугачева не посетила траурное мероприятие. Как объяснил Максим Галкин, у его супруги поднялось давление. На прощании с Волчек были замечены ее коллеги и приятели. Проводить режиссёра в последний путь явились Владимир Машков, Лия Ахеджакова, Филипп Киркоров и другие представители шоу-бизнеса.

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